النفط يرتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد عن مثلي الكمية التي توقعها محللون في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 57.77 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسعار منخفضة يوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل تكهنات بعودة الخام الإيراني الخاضع للعقوبات إلى السوق عقب تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي وأحد الصقور البارزين فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية.

لكن الأسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر أيلول إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل.

وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد أن تلقت الدعم عقب أن قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إن سياسة المملكة النفطية لن تتغير وإن اتفاقا مع منتجين آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.

وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 بالمئة بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بعد أن قرر ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.