مصير "تاج بورتلاند" الشهير مجهول...مكافأة بقيمة 100 ألف أورو لمن يجده

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات البريطانية عن منح مكافأة ماليّة بقيمة 100 ألف أورو لمن يجد تاج بورتلاند، الذي صُنع خصيصًا للدوقة لترتديه خلال مراسم التتويج الملكي سنة 1902.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، صرّحت الشرطة أن التاج قد سُرق من معرض فنّي في مدينة نوتينغ مشير في 20 تشرين الثاني السنة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللصوص اقتحموا معرض مجموعة بورتلاند قبل الساعة العاشرة مساءً، كما أنّهم سرقوا مشبك شعر ألماسياً.

وقُبض على خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و47 عامًا، بالإضافة إلى امرأة في الـ31 من عمرها، لكن أُطلق سراحهم بعد التحقيق معهم.

والجدير بالذكر أنّ التاج المذهل، مكوّن من قطرتين من الألماس، ترافقه قلادة ألماسية من الذهب والفضة.

وعبّر المحقق غايل هارت عن استيائه قائلاً: "إننا مصرّون على أن نقبض على اللصوص، لكننا بحاجة إلى مساعدة الجميع".

ثمّ أضاف: "نريد أن نتواصل مع كل من لديه معلومات عن "Audi S5" فضيّة، أي السيّارة المشتبه بها في تورّطها في هذه السرقة".