جيش العدو: إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

جهينة نيوز:

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بإطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تعرض منطقة عسقلان لقصف صاروخي أمس الثلاثاء، حيث هرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار، وفق ما قالت وسائل إعلام اسرائيلية.

وجاء الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من أمس، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أفاد بيان لجيش العدو بأن "مقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".

المصدر: RT