منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ينهي معسكره التدريبي تحضيرا لنهائيات كأس آسيا

جهينة نيوز:

أنهى منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم معسكره التدريبي الداخلي الذي أقامه في دمشق وذلك ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلند مطلع العام المقبل.

وفي تصريح لـ سانا اعتبر المدير الفني للمنتخب أيمن الحكيم أن الخطة التحضيرية التي وضعت عقب التأهل لنهائيات كأس آسيا كانت متكاملة من حيث مشاهدة وتجربة أكبر عدد من اللاعبين والبحث عن مواهب يمكن ضمها إلى الفريق.

وقال الحكيم “رغم أن الخطة لم تنفذ بالشكل الكامل إلا أن الاستفادة كانت جيدة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية التي أقيمت بانتظار تأمين المباريات الودية المطلوبة وفق الرؤية التي تم وضعها خلال الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق النهائيات”.

وأكد الحكيم أنه يتطلع لرؤية اللاعبين وهم يفرضون أنفسهم ويقدمون أداء جيدا مع أنديتهم في مرحلة الذهاب من بطولة الدوري مشيرا إلى أن اللاعب الذي لن يشارك مع ناديه بشكل مستمر سيفقد فرصته تدريجيا في التواجد مع المنتخب الأولمبي نظرا للمنافسة القوية الموجودة في كل مركز.

وستسحب قرعة النهائيات في العاصمة التايلندية بانكوك في السادس والعشرين من الشهر الحالي وقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى النهائيات إلى أربعة مستويات وفق معايير تتعلق بالنتائج المسجلة في النسخة الماضية والتصفيات التأهيلية للنسخة الحالية فجاء منتخبنا الأولمبي في المستوى الرابع إلى جانب إيران والإمارات العربية المتحدة والبحرين وضم المستوى الأول تايلند وفيتنام وقطر وأوزبكستان أما المستوى الثاني فضم كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية واليابان والعراق في حين أن المستوى الثالث ضم منتخبات الصين واستراليا والأردن والسعودية.