ميركل: أوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران

جهينة نيوز:

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا قررت الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد في هذا الملف.

ونقلت مجلة دير شبيغل عن ميركل قولها في جلسة النقاش العام للبرلمان الألماني اليوم “خطوة بخطوة سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من العالم… وهذه هي وظيفتنا”.

إلى ذلك قالت ميركل إنه “لا تزال هناك فرص لتحقيق خروج بريطاني منظم من الاتحاد الاوروبي…وستبذل ألمانيا كل ما في وسعها لتنفيذ هذا الأمر …ومع ذلك يجب أن يكون المرء مستعدا لعدم حدوث صفقة محتملة حول بريكست”.

وفيما يتعلق بالانتقادات الأمريكية لألمانيا حول الإنفاق الدفاعي قالت ميركل إن” ألمانيا ستفي بتعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من ناتجها المحلي كما أراد الاتحاد الأوروبي لتعزيز سياسته الدفاعية المشتركة”.