إنجي جمّال: إليسا تمرّ بفترة عص

الأربعاء, 11 أيلول 2019 الساعة 13:29 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

إنجي جمّال: إليسا تمرّ بفترة عص

جهينة نيوز:

علّقت المخرجة إنجي جمّال، على قرار إليسا اعتزال الألبومات الغنائية، حيث أكدت أنها لا تتمنى اعتزالها، فقد تخطّت الفن لموضوعات إنسانية وهي فنانة ناجحة.

وأكدت جمّال، إحدى صديقات إليسا، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، أنّ الأخيرة تمر بظروف صعبة، ولا ينبغي للناس إطلاق الأحكام عليها.

ووجّهت رسالة إليها قائلةً: "خذي الوقت والراحة اللذين تحتاجين إلهيما".

وأضافت: "إليسا إنسان، وكل إنسان من الممكن أن يمر بظروف عصيبة. الناس اللي بتحبها ينبغي أن يساندوها. ومن لا يحبّها يقعد على جنب"

وكانت إليسا قد أعلنت أخيراً أنّ ألبومها المقبل سيكون الأخير لها في مشوارها الفني.

ومن المقرّر أن تشارك جمّال في مهرجان باترون لأفلام البحر المتوسط، كعضو لجنة تحكيم.


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