الجمعية الطبّية الأميركية: أقلعوا عن التدخين الإلكتروني بكلّ أشكاله

جهينة نيوز:

حضّت الجمعية الطبية الأميركية المواطنين على الكفّ عن تدخين أي نوع من أنواع السجائر الإلكترونية، إلى أن تتوافر للعلماء معلومات أفضل عن سبب 450 حالة إصابة بأمراض الرئة ووفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص لأسباب تتعلق باستخدام هذه المنتجات.

ودعت الأطباء إلى إبلاغ المرضى بأخطار السجائر الإلكترونية بما في ذلك المواد السامة والمسرطنة وإعلام الولايات أو سلطات الصحة المحلية سريعا بأي حالة اشتباه في أحد أمراض الرئة لسبب يتعلق بهذه السجائر.

وتأتي التوصيات بعد نصيحة وجهتها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للناس بالتفكير في عدم استخدام منتجات السجائر الإلكترونية إلى أن تتحرى عن موجة الحالات المصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني.

من ناحيتها، أقلعت ميغان كونستانتينو (36 عاما) عن التدخين الإلكتروني قبل ستة أيام عندما سمعت بتقارير الإصابات وحالات الوفاة المرتبطة به. قالت: "أصابني الأمر بالخوف لدرجة دفعتني إلى الإقلاع. ينتظر كثيرون ممن لجؤوا الى التدخين الالكتروني نتائج التحريات على أحر من الجمر".

وأشارت رئيسة الجمعية الطبية الأميركية باتريس هاريس الى أنه "علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي فيما تظل السجائر الإلكترونية دون ضابط. نحضّ إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الإسراع في وضع القواعد التنظيمية للسجائر الإلكترونية وسحب كل المنتجات غير الخاضعة لضوابط من السوق".

في حين وجّه رئيس الجمعية الأميركية للتدخين الإلكتروني جريجوري كونلي انتقادات للجمعية الطبية الأميركية، متّهماً إياها "ببث الخوف من منتجات التدخين الإلكتروني باستخدام النيكوتين" دون ذكر "المخاطر الحقيقية" من التدخين الإلكتروني باستخدام مواد غير مشروعة".