البرتغال يفوز على ليتوانيا و"رونالدو" يحرز سوبر هاتريك

الأربعاء, 11 أيلول 2019 الساعة 11:06 | رياضة, كرة القدم

البرتغال يفوز على ليتوانيا و

جهينة نيوز:

سحق منتخب البرتغال نظيره ليتوانيا، اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وأحرز أهداف البرتغال نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو أربعة أهداف في الدقائق 7 62، 65، 76 وويليام كارفالو هدفا بالدقيقة 92، بينما أحرز فيتوتاس أندريسكيفيتسوس هدف ليتوانيا الوحيد بالدقيقة 28.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر أوكرانيا 13 نقطة في تصفيات يورو 2020، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند نقطة واحدة بالمركز الأخير.


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