7٫6 ملايين ليرة غرامات استجرار غير مشروع للكهرباء بالسويداء

جهينة نيوز:

168ضبطاً لمخالفات استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية في مختلف مناطق محافظة السويداء نظمتها الشركة العامة لكهرباء المحافظة خلال العام الحالي مع إزالة التعديات الناجمة عنها.

المهندس نضال نوفل مدير الشركة بين لصحيفة الوطن أن كمية الطاقة المقدرة للاستجرار غير المشروع بلغت 501 ألف كيلو واط ساعي وقيمة الغرامات الكلية المترتبة عليها 623ر7 ملايين ليرة.

مؤكداً أن مديريات الشركة وأقسامها في مناطق المحافظة المختلفة تتابع مخالفات الاستجرار غير المشروع للطاقة بغية مكافحة هذه الظاهرة لتخفيض الهدر والفاقد الكهربائي.