بعد أيام من ادانتها رد حزب الله ... اخيراا جامعة الدول العربية تدين الهجمات الاسرائيلية

جهينة نيوز:

بعد أيام من ادانتها رد حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي و صمتها على عشرات الاعتداءات الاسرائيلية على سورية اعتمدت الجامعة العربية مشروع قرار بالإجماع يدين "اعتداءات الكيان الصهيوني" بطائرات مسيرة على بعض الدول العربية.

وأكد القرار الذي صدر خلال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، أن "المجلس يدعم جميع خطوات الدول المستهدفة وإجراءاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية" علماً بأنها في وقت سابق نشرت بيان مخزي و قالت جامعة الدول العربية ان الحفاظ على مصداقية المؤسسات اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح لبنان وشعبه, دون أن تكشف الجامعة العربية عن اي مصداقية تتحدث و عن اي مجتمع دولي.

ويطلب القرار المعتمد والذي تقدم بمشروعه العراق "من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لدعم وتنفيذ القرار".

وشنت كيان العدو الاسرائيلي سلسلة غارات بطائرات مسيرة استهدفت عددا من المواقع التابعة للحشد الشعبي في العراق، وكذلك أهداف عسكرية في سوريا، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية العاصمة اللبنانية بيروت.