أبراج الأربعاء 11 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١١/ ٩: متعدد المواهب نشيط صاحب حظ كبير مجتهد وحكيم، حذر بصداقاته لا يؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، حساس منفتح يميل للهو والتسلية، يؤثر على حياة الاخرين وعنده التزام عاطفي وعيوبه التشاؤم والجدية، سفر تنقل وترفع وللبعض استعادة الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية والنجاح حليف اكبر، تنقل من مكان لمكان، تتغير الاشارات المرضية

الحمل: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء، وركز على مركزك الاجتماعي، يوم جيد للقاءات

الثور: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل وغير معقد وغير متطلب حتى تمشي امورك بروية وتاني وانتبه لصحتك

الجوزاء: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات واتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار

السرطان: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم وتعزيز شراكة بامور مالية، خفف نفقات

الأسد: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الدلو قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، احذر من التاجيل والعرقلة والتخريب، انت محسور بشراكتك

العذراء: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور، يضيق الوقت بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، لا تختلق مشاكل وتخالف الراي، لديك تنقل لاكثر من مكان وتغيير بالعمل

الميزان: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، يوم مناسب لتقضي وقتا سعيدا مع الاحبة وتعيش وقتا مع الاطفال

العقرب: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، اعطال وتصليحات وتصليح وتعزيز العلاقات العائلية

القوس: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، نشيط بحركة الاتصالات

الجدي: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح وانتصار، تلتزم بالاولويات، أدخل تغييرات مفيدة على جدول أعمالك، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي

الدلو: انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، لديك شيء يتعلق بحسم بعض القضايا وخاصة انك تبحث عن حلول

الحوت: أنت بموضع المتلقي، لكن لا تحسم شان خاص فيك ولا تقرر اي مصير، يوم فارغ من الطاقة، لا تعر اهمية لأي سبب، حاول الا تقحم نفسك في مشاريع جديدة، القمر ينتقل لعندك غدا فتتوضح لك بعضالامور ابحث عن اصدقاء، مجالك ونهارك ضعيف