فيديو - لحظة هروب نتنياهو الى الملجأ خوفاً من صواريخ المقاومة الفلسطينية

الثلاثاء, 10 أيلول 2019 الساعة 23:05 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني الى الملاجيء.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر" لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود باتجاه الملجأ.

وقالت وسائل الإعلام إنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، مما اضطره لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا.

و كان أعلن جيش العدو الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا