بينيت: هروب نتنياهو من الحفل الانتخابي "إذلال وطني"

جهينة نيوز:

هاجم رئيس حزب "اليمين الجديد" وزير التعليم السابق في كيان الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بعد هروبه من حفل خطابي عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقال بينت، وفق ما نشره الاعلام العبري، أن هروب نتنياهو "إذلال وطني"، وحماس لا يخيفها شيء.

وتداول الاعلام العبري، مقطع فيديو لحظة هروب رئيس وزراء الاحتلال أثناء بعد انطلاق صفارات الانذار في محيط غلاف غزة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر انتخابي بدينة اسدود المحتلة.

وأشار الاعلام العبري، إلى أن صفارات الانذار دوت في مستوطنات عسقلان وأسدود، عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.