اول تعليق ايراني على اقالة جون بولتون

الثلاثاء, 10 أيلول 2019 الساعة 21:23 | سياسة, عالمي

اول تعليق ايراني على اقالة جون بولتون

جهينة نيوز:

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا، إقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون من قبل ترامب دليلا على فشل فرض الضغوط القصوى من قبل اميركا ضد ايران.

وكتب مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية حسام الدين آشنا في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان دفع بولتون الى الهامش ومن ثم شطبه ليس حدثا فقط بل دليلا قاطعا على فشل استراتيجية الضغوط القصوى من قبل اميركا في مواجهة المقاومة البناءة القصوى من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، لا يساوركم الشك باننا قادرون على ادارة سلوك الولايات المتحدة الاميركية تجاه ايران ولن نتراجع ابدا. حصار ايران سيُكسر.


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