نتنياهو: غور الأردن سيبقي تحت سيادتنا إلى الأبد

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن كيان الاحتلال لن يعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات وغور الأردن سيبقي تحت سيادتها إلى الأبد.

وأضاف نتنياهو: "أعلن عن نيتي مع تشكيل الحكومة المقبلة بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".

وتابع قائلا: "أسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وأوضح نتنياهو قائلا: "علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة (إسرائيل) لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.

وذكر نتنياهو، في كلمة من مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة، "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض (إسرائيل) كجزء من دولة (إسرائيل)".