ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي جون بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

وتابع قائلا: "سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، ووزير الخزانة ستيفن منوشن، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، الذي أقاله ترامب من منصبه، مؤتمرا صحفيا على الساعة 17 و30 دق بتوقيت غرينتش، بحسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول موضوع المؤتمر الصحفي.

RT