قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان عمليات خطف للمدنيين وتدمير للمنازل

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر أهلية أن دوريات تابعة لميليشيات “قسد” العميلة مدعومة بطيران “التحالف الدولي” أقدمت على مداهمة بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي واختطاف عدد من المدنيين قبل أن تدمر 4 منازل في البلدة وذلك في سياق الممارسات القمعية الترهيبية اليومية لهذه الميليشيا الانفصالية بدعم مباشر من قوات الاحتلال الأمريكية بحق المدنيين في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية.

ولفتت المصادر إلى أن مروحيات الاحتلال الأمريكي نفذت من جهتها خلال الساعات الماضية إنزالا جويا في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عددا من سكان القرية.

وفي الريف الجنوبي للحسكة بينت مصادر محلية أن مروحيات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا جانب بحيرة سد الباسل باتجاه الشرق وصولا إلى وادي الرمل وآخر في قرية الحداجة وسط حالة خوف وذعر بين الأهالي نتيجة إطلاق النار الكثيف ومحاولة إرهاب المدنيين وإجبارهم على ترك أعمالهم وإخلاء مناطق تواجدهم وإلزامهم البقاء في بيوتهم مشيرة إلى أن الإنزال أسفر عن مقتل شخصين لم يتم التعرف عليهما من قبل السكان المحليين لصعوبة الوصول إليهما.

وتتذرع ميليشيا “قسد” والقوات الأمريكية المحتلة بحجج واهية لتبرر الإنزالات الجوية والمداهمات التي تنفذها في ريف المحافظة مثل البحث عن خلايا نائمة من تنظيم “داعش” الإرهابي وغير ذلك لضمان استمرار عدوانها على المنطقة وإطالة أمد الأزمة في سورية.

وفي قرية السبع وأربعين جنوب الحسكة أكدت مصادر أهلية أن مظاهرات نظمها الأهالي احتجاجا على ممارسات ميليشيا “قسد” بعد إقدام الأخيرة على إزالة سوق بيع مواش في المنطقة بذريعة قربها من أحد الحواجز التابعة للميليشيا مشيرة إلى أن الأهالي قطعوا طريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور عند جسر قرية السبع وأربعين ورددوا هتافات تندد بممارسات واعتداءات الميليشيا المدعومة أمريكيا مطالبين بطرد عناصرها من المنطقة.

وأقدمت عناصر من ميليشيا “قسد” أمس على اختطاف ياسر السالم عضو اللجنة الفنية لرياضة بناء الأجسام وألعاب القوة في اتحاد رياضة الحسكة ومدرسين اثنين بعد اقتحام منازلهم في مدينة الحسكة وذلك في إطار الاعتداءات اليومية التي تقدم عليها هذه الميليشيا ضد المدنيين في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية.