مباحثات سورية عراقية تتناول سبل الإسراع بفتح معبر البوكمال الحدودي

جهينة نيوز:

بحث سفير سورية لدى العراق صطام جدعان الدندح مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الدكتور كاظم العقابي في العاصمة العراقية بغداد السبل الكفيلة بالإسراع في فتح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير الدندح خلال اللقاء الذي جرى أمس إنجاز سورية كل المتطلبات اللوجستية لفتح المعبر وإعادة الحياة إلى هذا الشريان الاقتصادي والتجاري المهم بين البلدين.

بدوره استعرض العقابي عمليات تهيئة المعبر من الناحية العراقية مشددا على اهتمام الحكومة العراقية بالإسراع في فتح المعبر بوقت قريب جدا تنشيطا لحركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين الشقيقين.