خارجية تركيا: خطوات واشنطن "بالمنطقة الآمنة" شمالي سوريا تجميلية وتنحاز للإرهابيين

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو خال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية جمهورية الجبل الأسود، في أنقرة، إن "الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة تجميلية، وهي تقوم بتعزيز تعاونها مع وحدات حماية الشعب في الوقت التي تخذ فيه تلك الخطوات"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لا تتصرف بمعزل عن التنظيم الإرهابي".

وقال إن واشنطن عززت في تلك المنطقة من تعاونها مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وقال وزير الخارجية "أعددنا كل تحضيراتنا ونستطيع تطهير المنطقة"، محذرا من أن "أي تنازل من تركيا قد يخلق مخاطر كبيرة".