لافروف يعلق بشأن الجاسوس الأمريكي في الكرملين!

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أنه لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو.

وقال الوزير الروسي خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدا، ولم أقابله أبدا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد كشف عن هوية ومصير "الجاسوس" الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو "جاسوس" يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولينكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس في الكرملين".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "لقد عمل عدة سنوات لكن تم طرده بعد ذلك بموجب أمر داخلي، ولم يكن منصبه ينتمي إلى فئة كبار المسؤولين بل كان عاملا عاديا". وأكد بيسكوف أن "هذا المنصب لم يكن على اتصال بالرئيس على الإطلاق".

وذكرت "سي إن إن" نقلا عن مصادر استخبارية أمريكية أن المخابرات الأمريكية أسرعت في عام 2017 بإجلاء "مخبر رفيع المستوى من الحكومة الروسية" بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خشية أن يفشي الرئيس الأمريكي أسرار الجاسوس الأمريكي.