إنفوغراف: 10 أطعمة ضرورية لصحة دماغ الطفل

جهينة نيوز:

يحتاج دماغ الطفل إلى تغذية كما هو الحال بالنسبة لباقي أعضاء الجسم، وخاصة في مرحلة النمو، حيث يجب أن يحصل على العناصر الغذائية الأساسية ليقوم بوظائفه على النحو الأمثل.

وفيما يلي مجموعة من الأطعمة الضرورية للحفاظ على صحة دماغ الطفل وتعزيز الذاكرة لديه، بحسب موقع مو جنكشن الإلكتروني:

1- الخضروات الورقية

الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت غنية بالفوليك والفيتامينات، والتي ترتبط بنمو الدماغ. وقد يكره طفلك هذه الخضروات، ولكن يجب عليك إيجاد طرق لتضمينها في وجبات الطعام.

2- اللبن الزبادي

الزبادي مصدر رئيسي لفيتامين ب والبروتينات، مما يحسن وظائف ونمو أنسجة المخ. ويحتوي أيضاً على بكتيريا بروبيوتيك التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

3- البيض

البيض مصدر غني بالبروتين، ويحتوي أيضاً على كميات جيدة من الكولين، وهي مادة مغذية ضرورية لوظائف وتطور الدماغ السليم.

4- الأسماك

الأسماك مثل سمك السلمون والسردين والتونة مصدر غني لفيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي من العناصر الغذائية المسؤولة عن حماية الدماغ من فقدان الذاكرة وانخفاض الذاكرة المرتبطة بالعمر.

5- الفاصولياء الحمراء

مصدر جيد للبروتين للنباتيين، ويُعتقد أن تناول الفاصولياء يعزز الذاكرة ويمنع العديد من الاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة.

6 التوت

غني بمضادات الأكسدة القيمة التي تساعد على منع تلف أنسجة المخ والحفاظ على ذاكرة طفلك في أفضل حالاتها. بالإضافة إلى أنه يوفر للجسم جرعة جيدة من فيتامين سي، مما يحسن الوظائف المناعية.

7- المكسرات والبذور

من الجوز واللوز إلى بذور الكتان وبذور الشيا، تأكدي من إضافة هذه الأطعمة إلى وجبات طفلك، فهي مليئة بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز الحالة المزاجية وتحافظ على صحة الجهاز العصبي لدى الطفل.

8- دقيق الشوفان

الشوفان يحتوي على نسبة عالية من بالألياف، وأكدت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون دقيق الشوفان كانوا أفضل في أداء المهام المتعلقة بالذاكرة من الأطفال الآخرين.

9- التفاح

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة الحيوية التي تكافح التدهور المعرفي، ولكن حاولي شراء الصنف العضوي، لتفادي خطر المبيدات الحشرية والمضافات الكيماوية التي تؤثر على صحة طفلك.

10- الكركم

يُعتبر الكركم أحد أفضل الأطعمة التي تعزز الذاكرة بين الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظام طفلك الغذائي، وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات. ويساعد محتوى الكركمين على تعزيز عمل الدماغ ويحارب أيضاً التهاب أنسجة المخ