عشاق الشوكلاتة بانتظار يورو شوكليت

جهينة نيوز:

ينتظر الملايين من عشاق الشوكولا حول العالم حدثاً مهماً من خلال مهرجان "Eurochocolate" الذي يعد أكبر مهرجان للشوكولا في أوروبا، والذي يقام الشهر المقبل في إيطاليا، خلال الفترة ما بين 18 و27 تشرين الأول.

ووفقاً لموقع جريدة "الصن"، فإن المهرجان سيقام في مدينة بيروجيا الإيطالية، مع تخفيضات كبيرة على الإقامة والطيران خلال فترة المهرجان لتشجيع كثيرين حول العالم للاستمتاع بأفضل مسابقات وعروض الشوكولا، بجانب عرض أحدث وأفضل أنواعها في العالم.

وتشتهر بيروجيا بثقافتها الغنية، وانتشار الشوكولا بشكل كبير بين روادها، كما تتمتع بتاريخ غني يعود إلى فترة الحضارة الأترورية.

تشهد المدينة الإيطالية تواجد عدد من الفنادق المميزة بأسعار رخيصة، على رأسها فندق بيروجيا بلازا الفاخر الذي يطرح عروضاً للإقامة ليلتين بدءاً من 99 جنيهاً إسترلينياً

يحتوي فندق بيروجيا بلازا على مسبح خارجي وحمام تركي وساونا فنلندية وغرف رائعة، ما يجعلها رحلة مميزة وموفرة للاستمتاع بمهرجان الشوكولا