بعد إشاعة إصابته بحادث سير.. الفنان المصري حكيم يتعرض للتحقيق فما السبب؟

جهينة نيوز:

أحالت نقابة المهن الموسيقية الفنان حكيم إلى التحقيق، بعد أن تقدم ضده رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي بشكوى لتعديه على مندوب النقابة إبرهيم الصغير في أثناء إحياء حفل زفاف.

وأوضح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى في بيان أن حكيم اعتدى على إبراهيم الصغير، مندوب النقابة بالفندق المقام به حفل الزفاف، مشيراً إلى أن لجنة التفتيش بالنقابة أخطرت شرطة السياحة بما حدث، كما قدمت شكوى لمدير الشؤون القانونية بالنقابة سعد المتولي.

وأكد مرتضى أن النقابة لم تتخذ أي قرار حتى الآن، وتنتظر عقد اجتماع يحضره نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

يذكر أن أزمة حدثت بين حكيم ورجال النقابة بعد أن أصدرت الأخيرة بياناً تستنكر فيه تضارب المعلومات حول الحادث الأخير الذي حدث لحكيم، وهو الأمر الذي كان محل جدل خلال الساعات الماضية داخل النقابة