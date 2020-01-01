السيد نصر الله: عقوبات امريكا الاقتصادية على دول محور المقاومة جاءت بعد فشل مخططات واشنطن ضد المنطقة

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على دول محور المقاومة هي عدوان وجاءت بعد فشل مخططات واشنطن ضد المنطقة.

وقال السيد نصر الله في ذكرى عاشوراء إن “الشعب الفلسطيني سيسقط مؤامرة صفقة القرن بمقاومته وصموده وتشبثه بأرضه”.

وأضاف السيد نصر الله إن “المقاومة اللبنانية ردت على العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت بتدمير آلية للعدو داخل فلسطين المحتلة وإسقاط طائرة مسيرة له في أحراج بلدة راميا جنوب لبنان”.

وشدد السيد نصر الله على أنه “إذا اعتدى العدو الإسرائيلي على لبنان فسيتم الرد عليه بالرد المناسب وسيادة لبنان خط أحمر”.

وأكد السيد نصر الله أن أي حرب على دول محور المقاومة ستشكل نهاية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وللمخططات الأمريكية في المنطقة.