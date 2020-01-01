بيونغ يانغ تعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن أواخر ايلول

جهينة نيوز:

أعلنت كوريا الشمالية يوم امس الاثنين أنها تريد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية وإلغاء العقوبات الأمريكية في أواخر ايلول الحالي.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تسوي سون هي في تصريح صحفي: "نسعى إلى إجراء مفاوضات شاملة حول كل القضايا التي لم نبحثها حتى الآن مع الولايات المتحدة، في وقت ومكان محددين أواخر ايلول".

وأشارت المسؤولة الكورية الشمالية إلى أن بلادها أخذت بعين الاعتبار الدعوات المتكررة التي وجهتها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

وعلى خلفية توتر كبير في العلاقات بين الطرفين، خاضت كوريا الشمالية والولايات المتحدة عام 2018 مفاوضات مكثفة انطلقت بوساطة كوريا الجنوبية، وأسفرت لاحقا عن عقد أول قمة بين زعيمي البلدين، استضافتها سنغافورة في 12 تموز من العام ذاته.

وتوجت المحادثات التاريخية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بتوقيع بيان مشترك، تحملت فيه بيونغ يانغ التزامات بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مقابل ضمانات لأمن كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة، التي تعهدت من جانبها بوقف المناورات العسكرية في المنطقة، لكن مع بقاء العقوبات حتى اتخاذ السلطات الكورية الشمالية إجراءات ملموسة لتطبيق تعهداتها.

إلا أن عملية التفاوض لم تسفر حتى الآن عن توقيع اتفاق ينهي قضية الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، الأمر الذي فشلت في تحقيقه أيضا القمة الثانية بين الزعيمين في العاصمة الفيتنامية، هانوي، يوم 27 شباط 2019، واللقاء الثالث بينهما يوم 30 حزيران 2019 في منطقة منزوعة السلاح، واستمر في أراضي كوريا الجنوبية.