بعد تحريرهما من الإرهاب.. نصف مليار لتأهيل شبكة كهرباء مورك وخان شيخون

جهينة نيوز:

بدأت ورشات الصيانة والإصلاح بتقييم الأضرار التي خلفتها الجماعات الإرهابية في الشبكة الكهربائية في قرى وبلدات ريف حماة، تمهيداً لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

وفي تصريح خاص لـ «تشرين» قال مدير كهرباء حماة المهندس محمد الرعيدي: عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة وتحرير ريف حماة الشمالي من الإرهاب، قامت ورشات الصيانة بتوثيق الأضرار الحاصلة على المنظومة الكهربائية في بلدة مورك وفي مدينة خان شيخون التابعتين لمحافظة إدلب، والقيام بحساب التكاليف اللازمة لإعادة التأهيل.

وأكد الرعيدي أن تكلفة إعادة تأهيل خط التوتر المتوسط المغذي لبلدة مورك من محطة تحويل حماة / I / حتى مورك تبلغ نحو /320 / مليون ليرة، كما تصل التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط التوتر المتوسط 20KV المغذي لمدينة خان شيخون من مورك بحدود / 70 / مليون ليرة، وبذلك يكون إجمالي تكاليف إعادة تاهيل خطوط التوتر المتوسط 20KV المغذية لبلدة مورك ومدينة خان شيخون بحدود / 390 / مليون ليرة.

وأضاف مدير الكهرباء: وبعد الكشف وتقييم الأضرار تم حساب تكلفة إعادة تأهيل شبكة التوتر المنخفض في مورك وبلغت تكاليفها نحو /133/ مليون ليرة.