كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي الهوية باتجاه بحر الشرق

جهينة نيوز:

قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين امس الاثنين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق.

وبحسب وكالة "يونهاب" قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، "إن هذه القذائف أطلقت في اتجاه الشرق من منطقة داخلية في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

ولم تقدم هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية المزيد من التفاصيل، مثل نوع المقذوفات ومدى الطيران والارتفاع الأقصى.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان، "جيشنا يراقب الموقف في حالة عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد".

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، السبت 24 آب الماضي، ووصف بأنه صاروخ باليستي، وفقا لوكالة "يونهاب".

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات في 11 آب الماضي واستمرت حتى 20 من نفس الشهر، حيث اعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر كبديل للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي وفقا لوكالة "يونهاب".

وانتقدت كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط نظامه.