بوغدانوف: التقارير عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار هراء في هراء

جهينة نيوز:

نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليارات دولار.

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قال بوغدانوف، معلقا على هذه التقارير: "إنه كلام فارغ وهراء في هراء".

وفي وقت سابق من الاثنين، نشرت صحيفة Times البريطانية خبرا مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطلب من نظيره السوري، الرئيس بشار الأسد، دفع مبلغ قدره 3 مليارات دولار لتسديد دين ما.

وأكد بوغدانوف أن دمشق مدينة لموسكو، لكنه أشار إلى أن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي.

و في وقت سابق نشرت وسائل إعلام روسية قائمة بالدول المدينة لروسيا شملت دولتين عربيتين، وأظهر التقرير أن الدول الأكثر مديونية لروسيا هي بيلاروس وأوكرانيا وفنزويلا.

وأعدت صحيفة RBC الروسية تقريرا استند لعدة مصادر حول الدول المدينة لروسيا، ووفقا لها فإن 17 دولة في العالم مدينة لموسكو بـ26.7 مليار دولار.

وتصدرت بيلاروس اللائحة بديون لروسيا بقيمة 7.6 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية أوكرانيا بـ3.7 مليار، ففنزويلا بـ3.5 مليار.

وشملت اللائحة دولتين عربيتين هما اليمن العراق، ولم يتضمن القروض الخارجية التي منحتها روسيا لبناء محطات كهرذرية في العالم.

واللافت في التقرير غياب دول عربية مثل سوريا والجزائر، حيث كانت روسيا نهاية العام الماضي قد أعلنت عن شطب ديون لمجموعة من الدول بينها 3 دول عربية هي العراق والجزائر وسوريا.