أبراج الثلاثاء 10 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٠/ ٩: شخص خجول يحب مساعدة الاخرين، ذو طبع ودود، موهوب جدا، ياخذ عمله على محمل الجد، يمتلك معايير عالية، واثق من مهارته في خدمة الاخرين، شخص صاحب ضمير يهتم بالتفاصيل ويمتلك مهارة فطرية بالتعامل مع الاعمال المعقدة.، الفترة القادمة تحمل لك راحة، تدقيق كبير بمجال عملك، تسيير لبعض الامور التي تتعلق بالبيت، شهرة وفترة جيدة تاخذها في الايام القادمة

الحمل: حظ جيد يحمل لك اطمئنان وتتجدد اعمالك، تزداد حماستك لتخوض اعمال جديدة، لا تضيع وقتك، الظرف داعم، يناسبك اليوم ولا يخذلك المحيط، لان الحظ باجواء حميمية مع محيطك، تفرض رايك ركز على النشاط الاجتماعي، احتمال كلام يعجبك

الثور: تركيزك على العمل تقلب المعطيات لصالحك، الجو ضاغط بسبب كثرة واجباتك يتزامن مع استقبال وتوديع، تشعر بالمسؤولية تسمع سر يزعجك، لذلك تحتاج لترميم بعض الجسور حاول ان تتحالف مع الاقوياء، حدد اولوياتك الاضواء مسلطة على قدراتك لذا انتبه من وعد كاذب اثبت جدارتك

الجوزاء: تتهيأ لنجاحك وتتوصل لقناعة جديدة لا مانع من تقديم تضحية بجميع الاحوال، يومك فيه امور مالية ومعاملات قانونية ويلتمس محيطك الحكمة من تصرفاتك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، عن طريق الاتصال لمسافات بعيدة تقوم بتنقل لمسافة طويلة، سفر واهتمام بالمواصلات البعيدة والقريبة، تهمك مشاريعك اليوم

السرطان: نهارك فيه برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، ابتعد عن الذكريات وكن هادئا تتفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، اوعود واستحقاقات وشكر على الحظ قصة استشفائية او فواتير واستحقاقات

الاسد: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، لا مانع من غض الطرف عن تصرفات الحببب

العذراء: متعب بعض الشيء لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، وانتبه على اعمالك فعندك تراكم اعمال فقد تأخذ عملك الى البيت

الميزان: يوم جيد مثل الامس والاهتمام بمتطلبات الاحبة مناسب للاجتماعات والجلسات المهمة تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى ماديا ولا معنويا عنك، تمر بفترة توتر بعلاقاتك العاطفية او امر يخص الاولاد او زوار مع اولادهم، سهر ولهو مساء

العقرب: تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالامور العائلية وتحل الخلافات، عزز طاقاتك وابتعد عن الافكار السوداء، حاول ان تبتعد عمن ينقلون الاخبار السيئة، باشر مشاريعك بحيوية لانك قد تسمع خبر يقلقك عن شخص في العائلة، ويظهر هم عائلي عندك

القوس: : يوم جيد للحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للاصدقاء والاهل عن طريق الزيارة او التواصل، لتكن امورك مدروسة، حاول ان تكون قريبا من الاصدقاء والجيران، تنقل وتحصل على هدايا، مقابلة ناجحة.

الجدي: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب صرف الاموال عشوائيا، انت بأشد الحاجة للتحرك ضمن الحدود، لا تتردد في الافصاح عن مشاعرك خاصة اختيار الوقت المناسب، تسمع خبر يخص الامور المالية واحذر القرار المتسرع

الدلو: القمر ببرجك يحمل لك تجدد ويفتح بابك ويتطلب مرحلة جديدة، يوم جريء واذا حصل اي خطأ لا تفقد الصبر، حاول ان تفاوض وتدفع بمصالحك، يومك رائع بعلاقاتك

الحوت: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، يوم مخيب للآمال، ربما تستاء من تصرفات احد من محيطك او يحصل التباس او سوء تفاهم، راقب افكارك لتتخطى اي عرقلة غدا، تسمع اخبار متناقضة مناسبة للتنقل ويكون شيء يتعامل بامور مخيبة للامال