لاول مرة الكشف عن استخدام العدو الاسرائيلي الاجواء الاردنية لقصف مواقع سورية

الثلاثاء, 10 أيلول 2019 الساعة 00:44 | سياسة, عالمي

لاول مرة الكشف عن استخدام العدو الاسرائيلي الاجواء الاردنية لقصف مواقع سورية

جهينة نيوز:

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية عدواناً على موقع عسكري سوري قيد الانجاز في البوكمال صباح اليوم مستعملة الارضي الاردنية و بتواطؤ من قوات الاحتلال الامريكي في التنف مما ادى الى تأجيل افتتاح معبر البوكمال مع العراق و ذلك بحسب مصدر امني عراقي لقناة اي نيوز العراقية.

و في سورية صرح مصدر امني ، تعليقاً على الغارة الجوية التي نفذتها طائرات صهيونية، فجر اليوم الاثنين، في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، بما يلي:

اولا: استهدف العدو معسكر قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفاؤه، لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين.

ثانياً: كان المبنى خالياً وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابداً خلافاً لما روج له إعلام العدو.

ثالثاً: استخدم العدو الاجواء الأردنية وعاونه الاميركيون كعادتهم من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف السورية المحتلة.

رابعاً: اننا نحمل الاميركيين والاسرائيلين الصهاينة المسؤولية عن هذه الاعمال العدوانية ونعتبره تجاوزاً للخطوط الحمر في هذه المنطقة.

خامساً: ولن يأمن المعتدون في هذه المنطقة ابداً، وستحاسبهم الشعوب الحرة وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه، عند تكرار الاعتداءات.

و يذكر انها ليست المرة الاولى التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بإستهداف سوريا عبر الاجواء الاردنية و لكن لاول مرة سورية تكشف رسمياً عن قيام العدو بإستعمال الاجواء الاردنية للعدوان على سورية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا