لاول مرة الكشف عن استخدام العدو الاسرائيلي الاجواء الاردنية لقصف مواقع سورية

جهينة نيوز:

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية عدواناً على موقع عسكري سوري قيد الانجاز في البوكمال صباح اليوم مستعملة الارضي الاردنية و بتواطؤ من قوات الاحتلال الامريكي في التنف مما ادى الى تأجيل افتتاح معبر البوكمال مع العراق و ذلك بحسب مصدر امني عراقي لقناة اي نيوز العراقية.

و في سورية صرح مصدر امني ، تعليقاً على الغارة الجوية التي نفذتها طائرات صهيونية، فجر اليوم الاثنين، في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، بما يلي:

اولا: استهدف العدو معسكر قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفاؤه، لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين.

ثانياً: كان المبنى خالياً وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابداً خلافاً لما روج له إعلام العدو.

ثالثاً: استخدم العدو الاجواء الأردنية وعاونه الاميركيون كعادتهم من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف السورية المحتلة.

رابعاً: اننا نحمل الاميركيين والاسرائيلين الصهاينة المسؤولية عن هذه الاعمال العدوانية ونعتبره تجاوزاً للخطوط الحمر في هذه المنطقة.

خامساً: ولن يأمن المعتدون في هذه المنطقة ابداً، وستحاسبهم الشعوب الحرة وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه، عند تكرار الاعتداءات.

و يذكر انها ليست المرة الاولى التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بإستهداف سوريا عبر الاجواء الاردنية و لكن لاول مرة سورية تكشف رسمياً عن قيام العدو بإستعمال الاجواء الاردنية للعدوان على سورية.