سقوط اصابات في عملية اثر اطلاق نار في مدينة هولندية

الإثنين, 9 أيلول 2019 الساعة 22:06 | سياسة, عالمي

سقوط اصابات في عملية اثر اطلاق نار في مدينة هولندية

جهينة نبوز

أعلنت الشرطة الهولندية عن إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار في مدينة دوردريخت جنوبي هولندا.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بحسب رويترز بأن حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، وأن أجهزة الطوارئ وصلت إلى المكان، مساء اليوم الاثنين.

وتحدث رئيس بلدية المدينة، فاوتر كولف، في تغريدة على "تويتر" عن "حادث إطلاق نار خطير جدا".

وأفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى جراء الحادث، لكن الشرطة لم تتمكن من تأكيد صحتها على الفور، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث جار.

ولم يتم الكشف على الفور عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.


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