استطلاع للرأي: أردوغان سيسقط في الانتخابات القادمة

جهينة نيوز

أكد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أفراسيا التركية أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سيسقط في الانتخابات القادمة لا محالة على خلفية تراجع شعبيته بشكل كبير بسبب الوضع المالي والاقتصادي الصعب.

وقال رئيس المؤسسة كمال آوزكيراز أن 60 بالمئة من الناخبين قالوا إنهم لا يؤيدون سياسات أردوغان ما يعني أنه في حال اتفاق المعارضة على مرشح مقبول من الجميع وكما هو الحال في انتخابات اسطنبول فإن أردوغان سيسقط لا محالة في الانتخابات القادمة.

وتوقع آوزكيراز تقدم حزب الشعب الجمهوري على حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات قادمة.

وكان استطلاع للرأي في تركيا العام الماضي أظهر انخفاضاً ملحوظاً في مستوى شعبية رئيس النظام التركي على خلفية سياساته الاستبدادية والأزمة الاقتصادية في البلاد الناجمة عن التدهور غير المسبوق لسعر الليرة التركية.