مقتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق البلاد

جهينة نيوز

قتل جندي تركي جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة هكاري جنوب شرق تركيا اليوم.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية أوردته وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان النظام التركي أن “الجندي توفي متأثراً بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في منطقة جوقورجا بمحافظة هكاري جنوب شرق تركيا”.

وفي الرابع من الشهر الجاري قتل جندي تركي وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني على طريق سريع في محافظة ماردين جنوب شرق تركيا.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توتراً متزايداً بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي تلك المناطق.