الكشف عن سبب جديد للذين يعانون من الأرق

جهينة نيوز:

توصل فريق من العلماء الأستراليين إلى سبب جديد لمن يعانون من الأرق ومشاكل في النوم، يرتبط بطفولة هؤلاء الأشخاص.

فريق العلماء توصل إلى رابط بين الأرق والطفولة المضطربة، فالأطفال الذين لا يتقيدون ببرنامج نوم محدد في طفولتهم والذين يعانون من مشاكل في طفولتهم هم من الأشخاص المعرضين للأرق.

درس العلماء بيانات تخص 16 ألف شخص، تراوحت أعمارهم ما بين 5 إلى 16 سنة بالإضافة لأشخاص بعمر الـ42 سنة.

واستنتج العلماء بأن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل في طفولتهم وكان عمرهم مابين 5 إلى 10 سنوات، عانوا أكثر من غيرهم بمشاكل الأرق في كبرهم.

بالإضافة للأطفال الذين يتميزون بسرعة الغضب في طفولتهم تزداد لديهم مشاكل الأرق في عمر لاحق.