اعتقال ألمانية لتورطها مع تنظيم داعش الإرهابي

جهينة نيوز:

اعتقلت السلطات الألمانية اليوم في ولاية هامبورغ شمال البلاد ألمانية لانضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت مجلة دير شبيغل عن المدعي العام الألماني قوله إنه تم اعتقال الالمانية بتهمة التورط بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية من ضمنها داعش في سورية بالإضافة إلى انتهاكها واجب الرعاية والتعليم وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب.

ووفقا للسلطات فإن المتهمة سافرت إلى سورية مع أطفالها الثلاثة عام 2015 حيث انضمت إلى التنظيم الإرهابي ثم عادت إلى ألمانيا عام 2016.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض هذه الدول.