صحيفة امريكية: عزل ترامب ومساءلته قانونياً على رأس المهام التشريعية للكونغرس

جهينة نيوز:

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التحرك لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساءلته قانونياً يحتلان المرتبة الأولى في قائمة المهام التشريعية التي يتوجب على الكونغرس تنفيذها خلال وقت محدد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع وفي ظل انقسامات حزبية متفاقمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يقودون المساعي الهادفة لمساءلة ترامب وعزله في مجلس النواب فيما تزدحم أجندة الكونغرس الذي سيبدأ اجتماعاته اليوم بملفات شائكة أخرى أهمها مشروع قانون تمويل الحكومة الذي ينتهي قانونه الحالي في 30 أيلول الجاري ما يعني أن على الكونغرس التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أسابيع فقط فيما تبقى ملفات أخرى مثل القيود الخاصة بالأسلحة عالقة وسط خلافات حادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتشمل خطط الكونغرس تصويت مجلس النواب في 16 أيلول الجاري على قرار يؤجل الموعد النهائي للتمويل الحكومي بضعة أسابيع كما يتوقع أن تصوت اللجنة القضائية بالمجلس في وقت لاحق هذا الأسبوع على قرار يمنحها أدوات إضافية في تحقيقها عن ترامب وهى الخطوة التي تعتبرها اللجنة أول خطوة رسمية نحو احتمال مساءلة الأخير.

وتعمل اللجنة القضائية على تحويل ما بدا في صورة تحقيق رقابي بشأن رئاسة ترامب إلى مساءلة وذلك بهدف التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام الحالي بشأن ما إذا كانت ستتم توصية مجلس النواب بكامل هيئته ببدء تطبيق بنود المساءلة.