بريطانية تتزوج من شجرة وتغير عائلتها على اسم زوجها!

جهينة نيوز:

عقدت البريطانية كيت كننغهام قرانها على شجرة وتعتزم بعد ذلك إلى تغيير اسم عائلتها إلى اسم فصيلة الأشجار.

ووفقا لصحيفة "ذا ميررور" البريطانية، قام صديقها بتأييد قرارها وساعدها في تنظيم حفل الزفاف. في حين استنكر ابنها الأكبر قرار والدته، لكنه قرر هو الآخر تأييدها وحضور الزفاف. كما دعم الأب المرأة البريطانية وساعدها في تنظيم كل شيء.

وقررت العروس البالغة من العمر 34 عامًا وهي أم لطفلين أن تتزوج من شجرة البلوط في حديقة ريمروز فالي في ضواحي ليفربول ليزرلاند بهدف لفت انتباه وسائل الإعلام إلى الحملة المناهضة لبناء طريق جديد يمر من الحديقة.

وارتدت العروس في حفل زفافها ثوبا زيتوني اللون، وهي تخطط الآن لتغيير اسم عائلتها رسميًا إلى كيت إلدر والتي تعني شجرة النغت التي تنتمي إلى فصيلة شجرة البلوط.

وأوضحت كيت أن والدتها توفيت بسبب مرض الربو، وهي تعاني من توسع القصبات وقالت: "إن خططا لبناء طريق جديد عبر هذه الحديقة سيؤدي إلى تلوث المكان ويشكل تهديدا على صحتنا. في منطقتنا، الوضع البيئي مؤسف للغاية، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى حل من شأنه أن يحسن الوضع، ولا يزيد الأمر سوءًا".