240 مليون ليرة لتوسيع الشبكة النحاسية في دير الزور

جهينة نيوز:

نفّذ فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور مشروع صيانة وتوسيع الشبكة النحاسية في المركز الثاني بمدينة دير الزور بموجب عقد مبرم مع فرع الشركة العامة للبناء والتعمير.

وذكر رئيس دائرة تنفيذ الشبكات بفرع الاتصالات بدير الزور المهندس أحمد خاروف لصحيفة الثورة أنه (نتيجة للاختناقات الحاصلة في الطلب على الخطوط الهاتفية في حيي الجورة والقصور التي يتم تخديمها من المركز الثاني يتم العمل على توسعة الشبكة الهاتفية الرئيسية والفرعية في هذا المركز إضافة لإجراء صيانة شاملة للشبكة وتقوم ورشات الشركة بتنفيذ المشروع بموجب عقد مبرم مع فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور بقيمة 240 مليون ليرة ومدته 9 أشهر ويتضمن أعمال حفر ومدّ أكبال الشبكة النحاسية وردم لمسافة تبلغ نحو 55 كم وقد تمت المباشرة بالأعمال منذ حوالي شهر وبلغت نسبة الأعمال المنفذة حوالي 20%.