اعلان أسماء الناجحين في امتحان القبول بكلية الهندسة المعمارية بجامعة حماة

جهينة نيوز:

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان القبول للطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلة كلية الهندسة المعمارية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان في تصريح لسانا اليوم أن 170 طالبا وطالبة نجحوا في امتحان القبول الذي تم إجراؤه يوم الخميس الماضي من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 332 طالباً من حملة شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي مبيناً أن الجامعة أقامت عدة دورات تدريبية للطلاب الراغبين بالتقدم لمسابقة الهندسة المعمارية بهدف تحسين قدراتهم.

ويمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين في الامتحان المذكور من خلال لوحة الإعلانات بكلية الهندسة المعمارية أو من خلال الموقع الالكتروني لجامعة حماة.