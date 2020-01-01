جهينة نيوز:

نفى المخرج رامي عادل إمام، الأخبار التي نُشرت خلال الأيام الماضية حول وقوف والده الفنان عادل إمام في فيلم مع الفنان تامر حسني، موضحاً أنّ والده ينشغل حالياً في استكمال تصوير مسلسل "فلانتينو"، ولم يتعاقد على أي عمل آخر، وذلك حسب برنامج "ET بالعربي".

يذكر أن الزعيم استأنف تصوير مسلسل "فلانتينو" منذ 5 أيام بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر بسبب خروج العمل من الموسم الرمضاني الأخير.

المسلسل بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وسامح حسين، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وهو من كتابة أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ومن ناحية أخرى، استقرت الجهة المنتجة لفيلم تامر حسني "الفلوس" على موعد طرحه بصالات السينما، ابتداءً من يوم 2 تشرين الأول المقبل، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من كتابة محمد عبد‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎