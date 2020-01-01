جيش العدو الإسرائيلي يعلق على "إسقاط طائرة مسيرة له" جنوب لبنان!

الإثنين, 9 أيلول 2019 الساعة 11:21 | سياسة, عالمي

جيش العدو الإسرائيلي يعلق على

جهينة نيوز:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار تابعة له تحطمت داخل جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وأن لا خطر من تسرب المعلومات التي بحوزتها. وذلك حسبما نقل "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف الجيش عقب إعلان "حزب الله" عن إسقاطه طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب لبنان، أن"الطائرة بدون طيار كانت عبارة عن طائرة صغيرة، من طراز المروحية، وكانت تقوم بعمليات استطلاع روتينية في المنطقة"، لكنه لم يؤكد أنها أسقطت أم سقطت لسبب فني، قائلا "لقد سقطت على حد علمنا".

ولفت جيش العدو إلى أنه "لا يوجد أي قلق من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الطائرة بدون طيار".

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن أنه أسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار صباح اليوم أثناء دخولها جنوب لبنان بالقرب من قرية الرامية. وأن الطائرة هي الآن بحوزته.

وتعهد الحزب مؤخرا بالبدء في إسقاط طائرات التجسس الإسرائيلية بدون طيار بعد هجوم بطائرة بدون طيار على معقله في بيروت قبل أسبوعين.


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