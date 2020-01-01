حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية في لبنان

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم الاثنين.

وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان.

وأضافت "المنار" أن "حزب الله" أعلن أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وحتى الآن لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.