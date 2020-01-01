أحمد عز وكريم عبدالعزيز معاً في فيلم "1919"

الإثنين, 9 أيلول 2019 الساعة 11:08 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أحمد عز وكريم عبدالعزيز معاً في فيلم

جهينة نيوز:

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات لفيلم "كيرا والجن 1919"، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل الاسم نفسه. وهو من بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنى زكي، وإخراج مروان حامد.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنكليزي إبان الثورة.

ويكشف قصصا حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنكليزي... حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيّين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كذلك، يكشف الفيلم فترة زمنية مهمة من تاريخ مصر وشعبها، تروي للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.


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