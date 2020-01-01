الفرن المتنقل إلى باب توما الأسبوع المقبل.. المخابز: إعادة تأهيل خط إنتاج مخبز اليرموك

جهينة نيوز:

أكد مدير عام شركة المخابز المهندس جليل إبراهيم في حديث خاص للثورة أن الفرن المتنقل سيتم العمل على نقله الأسبوع المقبل من مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية إلى حي باب توما نظراً لحاجة المنطقة، وذلك بعد وضعه في المدينة خلال الأيام العشر من عمر الدورة الواحدة والستين لمعرض دمشق الدولي لاقى خلالها إقبالاً كبيراً حيث وصل إنتاجه من مادة رغيف الخبز مع انتهاء فترة المعرض إلى 27 طنا من الخبز «قطر صغير».

إبراهيم أشار إلى أن الفرن المتنقل يتم الاستعانة به من جديد في الأماكن التي يزداد الطلب فيها على المادة ليكون رافداً إضافياً لتوفير المادة بما يساعد على تأمينها ومنع حالات الاختناق، مبيناً أن الفرن المتنقل الذي تم تزويده مؤخراً بعدادة الكترونية ومسطرة ينتج يومياً ما يقارب 5 اطنان من المادة وهي الطاقة الإنتاجية القصوى للفرن الذي يعتبر واحدا من 5 أفران تم تصنيعها بخبرات وطنية في وحدة تصنيع المخابز التابعة للشركة العامة.

وبين لصحيفة الثورة أن الشركة تعمل على إعادة تأهيل وإحداث المخابز وفقاً لخطتها السنوية ووفقا للحاجة الفعلية، كاشفاً أنه مع انتهاء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط الإنتاج الصغير في اليرموك سيتم العمل على افتتاحه خلال الأسبوع القادم لتلبية لحاجة المنطقة المتزايدة على المادة.