أبراج الاثنين 9 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ٩/ ٩: صاحب بصيرة شهم تحب المعرفة وديع لطيف، يُعتمد عليك، قوي البنية متمرد مزاجي صاحب هالة، يعمل على الفن او الصوت احيانا، لا تشكك بصوابية خططك، تحصل على ممتلكات وتحظى بتكريم عما قريب، للبعض زواج وتتحقق الامنيات وتنال هدفك بالاجتهاد، تطلعات فكرية جديد

الحمل: حاول التركيز على اعمالك، لا تناقش وراجع حساباتك، مساء تعقد اجتماعات وتخوض مفاوضات، تجد دعم من الاصدقاء، تلتقي بشخص من الماضي وتركز على عملك، صباح ومساء دعوات واصدقاء

الثور: تسهل لك الافلاك الطريق، تضطر لمضاعفة جهودك ومواصلة اعمالك على صعيد سفر او اتصال، مساء تغيير مهم في طريقة التفكير، تتحمل مسؤولية يتبدل اسلوبك، تعيش حيرة وتساؤل، حافظ على مكانتك واسلوبك، اثبت جدارتك، لا تدع احد يلومك او ينتقدك

الجوزاء: مهموم بالتفكير بالمستقبل وبعائلتك وتحتاج لحسم اوضاعك وتعاني من وضع مهني او مالي وتضطر لقلب الموازين، مساء تحقق نجاح، حاول الاستفادة لتخطط للجديد وتلقى دعما وتجاوب بمشاريعك، ترتاح لقرار وتعلن عن مشروع او تروج لمشروع، اوراق ومعاملات، الفلك يدعوك للانتباه مساء بكل ما تقول وتفعل، استقبال وتوديع وزيارات

السرطان: اولوياتك في مواهبك يحمل لك نهارك تشنج على صعيد شراكة او الشركاء المهمين، تصطدم بموقف لا يروق لك بطريقة متطرفة، مساء تخدم مساعيك تكسب ثقة الناس وتعزز موقعك بما يتعلق بمصير بعض الناس، يطلب منك مساعدة احتكاك ومواجهة، انتبه من الاضطرابات التي تظهر مساء بسبب مرافقة مريض

الاسد: تبدأ نهارك باستعدادات ونظرة واقعية للعمل، تجد حلا لتراكم الاعمال، مساء تهتم بشراكة عاطفية وشراكة عمل، حاول ان تكون متفهما وبانتقال القمر لبيت الشراكة يعاكسك قليلا يولد لك مشاكل، كن متيقظاً من مزاج متراجع واخطاء واهتم بواجباتك دون تضييع الوقت، انت مشغول بتنظيم الامور لا تبالغ بالصحة

العذراء: انت من اللاعبين الناجحين والرابحين، تسيطر على وضعك الشخصي، تسمع خبر جيد، اليومان القادمان يتطلبان الدقة وتفاعل مع قضية اساسية تطرا بشكل مفاجئ، انتبه على اسرارك حتى تواجه وضع مهني طارئ من التوتر وحافظ على صحتك.

الميزان: حاول الانسجام مع جو عائلتك، ابتعد عن الانتقادات الهادمة، انتبه من المقربين وحاول ان تجدد ببعض الالتزامات المهمة، يقترب الحظ من اجوائك وتهتم لشؤون مالية ويقترب الأحبة من اجوائك وترغب بالسهر وكسر الحواجز وكسر الروتين، مشغول بلقاء أو سهرة خارج المنزل، خبر معنوي أو مادي.

العقرب: قوتك تكمن في منطق كلامك وحجتك وتستطيع تحصيل الحقوق، تطرح وجهة نظرك، تطور معارفك، يوم جيد للاتصالات والتنقلات، مساء وضعك حساس تمتلك عاطفة كبيرة، تشعر بعصبية مخيفة، تكثر مهامك العائلية وتزداد طلبات العائلة وقد تزيد عن الحد الطبيعي، بشكل عام انتبه لجو العائلة

القوس: تركز على الحسابات المالية، دافع عن مصالحك بقوة وقناعة، مساء انتبه على اموالك ولا تدفعها مستحقات، انتبه لآرائك وكن متروي، تعيش فترة متطلبات ويتعلق الأمر بالمستقبل كن هادئ واخرج للحاضر، خفف نفقات، استقبال وتوديع مساء بحركة ايجابية

الجدي: مسيطر على الوضع والقمر ببرجك حتى ساعات المساء، انت بموقع قوي تحقق نجاح وانتصار، مساء لديك فرص استثنائية حاول الاستفادة منها في الوقت المناسب، تتوصل بإلحاحك الى هدفك وتحصل على مبلغ من المال وتحقق رغبة دفينة، مساء فترة ارباكات

الدلو: تمر بفترة حساسة، تواجه توتر، راهن على الهدوء حتى ساعات المساء فتطل بشيء جديد ومختلف، تعزز قدراتك تستعيد الحيوية وتمارس الجاذبية خلال اليومين القادمين وتسيطر على زمام الامور

الحوت: مرتاح لعلاقاتك، تلعب دور كبير بالاتجاهات، مساء راجع حساباتك بهدوء وصبر وتبتعد عن المواجهة لا تتوتر لاقل سبب وتاخذ الامور بمزاج وضحك، انتبه لصحتك، ابتعد عن التوتر.