ظريف: يجب على الأجانب المهزومين مغادرة أفغانستان

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن على الدول الاجنبية المعتدية أن تقبل بالهزيمة وتغادر أفغانستان ، واضاف إن طهران مستعدة للمساعدة في تحقيق سلام دائم في هذا البلد .

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم الاحد أن على القوات الأجنبية التي منيت بالهزيمة في أفغانستان أن تغادر هذا البلد .

وكتب ظريف في تغريدته : "أنا قلق للغاية بشأن أفغانستان: يجب أن يغادر الأجانب المهزومون افغانستان وينبغي وقف القتال بين ابناء الشعب في هذا البلد ولاسيما أن الأجانب يمكنهم استغلال الوضع واراقة المزيد من الدماء.

وأضاف ظريف ان إيران مستعدة لان تمارس دورها لإشراك الحكومة الأفغانية والأحزاب - وكذلك جيرانها - من أجل وضع نهاية دائمة للعنف.

وتأتي تصريحات ظريف بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق محادثات بلاده مع طالبان. وزعم أنه اتخذ القرار رداً على التفجيرات الدموية لطالبان الأسبوع الماضي في كابول.

وكانت الحكومة الأمريكية ، التي غزت أفغانستان في عام 2001 بذريعة هزيمة جماعة طالبان ، تجري محادثات مع الجماعة منذ شهور. ويقول ترامب إنه يعتزم سحب القوات الأمريكية من أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة من خلال الاتفاق مع طالبان.

فارس