الملتقى العمالي الدولي نحو تنظيم حراك شعبي عربي ودولي لإنهاء الحصار عن سوريا

جهينة نيوز:

أكد ممثل الأمين العام لمنظمة العمل العربية محمد شريف داود ضرورة كسر الحصار المفروض على الشعب السوري وإدانة سياسات التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية مشيراً إلى الإنجازات التي قدمها الشعب السوري وقواه العاملة وتنظيمه النقابي في سبيل احتضان أبناء أمتهم وتقديم الغالي والنفيس لرفعة شأن بلادهم والدفاع عن مصالحها.

ولفت داود في كلمة باسم المنظمة خلال افتتاح أعمال الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سورية المنعقد بمجمع صحارى السياحي بريف دمشق إلى أن المنظمة كانت ومازالت تقف إلى جانب الشعب السوري في تقديم كل أشكال العون الفني والمهني والمعنوي لطبقته العاملة معرباً عن ثقته بتجاوز سورية الأزمة التي تمر بها.

بدورهم أكد المشاركون في الجلسة الأولى من الملتقى عدم شرعية الحصار الاقتصادي والاجراءات القسرية أحادية الجانب من منظور القانون الدولي والانعكاسات السلبية لسياسة الحصار والعقوبات المتناغمة مع الإرهاب على عمال وشعب سورية.

وبين المشاركون أن الرد على العقوبات يكون ببناء اقتصاد وطني وذاتي وتقديم حلول ابتكارية مشددين على ضرورة تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري البطل الذي يلتف حول جيشه وقيادته في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليه الأمر الذي يتطلب تنظيم حراك شعبي عربي ودولي لإنهاء الحصار وتداعياته.

وأشار المشاركون إلى أن الانتصار النهائي على الإرهاب يمكن شعب سورية وعمالها من التفرغ لإعادة بناء بلدهم بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة داعين الوفود المشاركة في الملتقى إلى فضح السياسة العدوانية التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة.

ولفت المشاركون إلى أن العالم بات يشهد حالياً توازن قوى جديداً على الساحة الدولية ولذلك يجب أن يكون التوازن الاقتصادي منظماً لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الدول الغربية يستخدمون الاقتصاد كسلاح من أجل نهب الموارد الطبيعية ومقدرات الشعوب.

وتضمنت الجلسة الأولى عرض فيلم وثائقي عن الاستهداف الإرهابي الممنهج للعمال والبنى التحتية وعودة عملية الإنتاج في سورية وشهادة حية من أحد أرباب العمل الذين تعرضوا للاختطاف على يد التنظيمات الإرهابية ومعاناته حتى تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري من تحريره وشهادة أخرى من ابنة أحد العمال الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم وشهادة لأحد العمال الجرحى الذي فقد ساقه جراء الاعتداءات الإرهابية.