معلومات هامة .. هل يمكن ترك الهاتف على الشاحن ليلا؟

جهينة نيوز:

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في هواتفهم الذكية تتعلق ببطارية الهاتف وطريقة شحنها، حيث نصادف في كثير من الأوقات أشخاصا يحملون معهم شواحن متنقلة.

تعمل الهواتف الذكية على بطاريات ليثيوم أيون. خلايا البطارية لها قطبان، أحدهما من الجرافيت والآخر ليثيوم أكسيد الكوبالت، وسائل موصل بين القطبين يسمح بانتقال أيونات الليثيوم بينهما. عند شحن البطارية تذهب الأيونات من القطب الموجب (ليثيوم أكسيد الكوبالت) إلى القطب السالب (الجرافيت)، وعند الاستهلاك تنتقل الأيونات في الاتجاه المعاكس.

يؤثر عدد من العوامل على عمر البطارية حيث تلعب الحرارة المرتفعة دورا في تقليص عمر البطارية، حيث يزداد معدل التفاعلات الطفيلية.

حيث تتسبب في تحلل السائل الموصل وتسريع عملية انحلال قدرة البطارية، كما وتلعب سرعة الشحن دورا في تقليص العمر الافتراضي للبطارية، بحسب ما قالت خبيرة الطاقة في معهد ماساتشوستس للتقنية، يانغ شاو هورن.

هل يمكن ترك الهاتف على الشاحن ليلا

تحدد الشركات المصنعة للهواتف مستويات الشحن الكامل أو التفريغ الكامل ويتحكمون بدقة في مدى قدرتك على شحن أو تفريغ بطاريتك.

لن يتسبب توصيل هاتفك بالشاحن طوال الليل في ضرر كبير للبطارية، لأنه سيتوقف عن الشحن تلقائيا عن الوصول لمستوى معين، إلا أن البطارية ستبدأ في تفريغ شحنتها وعندما تقل عن الحد الأقصى المحدد من قبل جهة التصنيع ستبدأ بالشحن مجددا.

كما أنك بذلك تطيل الزمن الذي تظل خلاله البطارية مشحونة بالكامل، مما يسرع عملية انحلال قدرة البطارية.

لذلك شحن الهاتف لفترات قصيرة خلال النهار قد يكون أفضل للبطارية من شحن الهاتف طوال الليل. وقد يكون من الأفضل أيضاً الحد من استخدام الشواحن السريعة.

كما ينبغي إبقاء الهاتف باردا بقدر الإمكان، لذا لا تتركه على لوحة القيادة في السيارة، كما أن استخدام الهاتف أثناء الشحن فكرة سيئة لأنها ترفع درجة حرارة الهاتف والبطارية.