نائب رئيس البرلمان الألماني: أردوغان يستغل سلطاته بشكل مخز

جهينة نيوز:

أكدت كلاوديا روت نائب رئيس البرلمان الألماني أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “يستغل سلطاته بشكل مخز” وخصوصاً في الضغط على القضاء.

ونقل موقع دويتشه فيله عن روت قولها إن “أردوغان استغل نفوذه في القضاء بشكل سيئ في الحكم بالسجن لسنوات طويلة على سياسية معارضة” مشيرة إلى أن “الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة في بلدية اسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة”.

وطالبت روت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن تجاه سياسات وممارسات أردوغان تجاه الكثير من معارضيه في تركيا.

وكانت محكمة في اسطنبول أدانت جنان كفتانجي أوغلو من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بتهم شملت الترويج للإرهاب وإهانة رئيس النظام وحكمت عليها بالسجن لنحو عشر سنوات.