الأوقاف الفلسطينية: 109 انتهاكات بحق المقدسات الشهر الماضي

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة اعتداءاتها على المقدسات الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي وارتكبت 109 انتهاكات خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة اليوم في تقريرها حول وضع المقدسات خلال الشهر الماضي نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال ومستوطنيها اقتحموا المسجد الأقصى أكثر من 22 مرة ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي أكثر من 51 وقتا.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام اتجاه الفلسطينيين خلال اقتحامها المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وأغلقت أبوابه وأبعدت عددا من موظفيه واعتقلتهم.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى واعتدت على المصلين لمنعهم من دخول المصلى كما اقتلعت أشجار الزيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط.

وفي نابلس أشار التقرير الى اقتحام قوات الاحتلال شرقي المدينة وانتشارها في محيط قبر يوسف تمهيدا لدخول المستوطنين وتأديتهم طقوسا استفزازية كما شهدت بلدة عورتا اقتحاما آخر لمقامات إسلامية فيها وتأدية المستوطنين طقوسا مماثلة.